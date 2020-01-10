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10.01.2020 12:15
Рубрика: Власть

Шойгу: На учениях ВМФ было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов

Текст: Иван Петров
В ходе прошедших накануне в Черном море учений Военно-морского флота (ВМФ) России было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов, а также подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов. Об этом в пятницу на селекторном совещании военного ведомства рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, все поставленные задачи учений Черноморского и Северного флотов, прошедших у берегов Крыма, полностью выполнены. Глава Минобороны России напомнил, что за ходом военно-морских учений с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин.

"В ходе минувших учений были выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Путин призвал укрепить статус России как морской державы

Шойгу также рассказал, что Владимир Путин провел в Севастополе совещание по итогам научно-практической конференции "Российский Военно-морской Флот в XXI веке". В ходе него президент сообщил, что в последние годы на развитие ВМФ были выделены значительные ресурсы. "И впредь руководство страны будет делать все для оснащения флота по последнему слову техники и укрепления статуса России как одной из ведущих морских держав", - процитировал Сергей Шойгу слова главы государства.

Министр обороны напомнил, что 7 января Владимир Путин совершил поездку в Дамаск, где совместно с президентом Сирии Башаром Асадом посетил командный пункт российской группировки. "В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом этому способствовали действия российской группировки войск. Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом", - отметил военный министр.

Также глава военного ведомства поблагодарил всех, кто в минувшие праздничные дни находился на боевом дежурстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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