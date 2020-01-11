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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Избитая тетей ингушская девочка продолжит реабилитацию в Москве

Текст: Марина Бровкина

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую избила тетя, вернется в столицу, чтобы продолжить реабилитацию.

Пострадавшая от побоев девочка из Ингушетии прилетела домой

Напомним, ребенка так жестоко истязала родная тетя, что он попал в детскую больницу в Назрани с серьезными травмами. После за здоровьем пострадавшей следили врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Рошаля в Москве. Пациентке пришлось ампутировать часть правой руки.

Перед новогодними праздниками ребенок был отпущен из клиники.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Леонида Рошаля, пациентка была выписана, чтобы встретить Новый год дома, с мамой и братьями. Но реабилитацию необходимо будет продолжить.

В настоящее время тетя, избивавшая свою племянницу, находится под стражей. Женщина может лишиться свободы на 10 лет.

Законным представителем девочки стала ее родная мама.

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