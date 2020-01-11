В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося лайнера

Разбившийся в Иране украинский пассажирский самолет вылетел на час позже из-за проблем с багажом. Командир воздушного судна попросил выгрузить часть чемоданов и сумок. Их должны были доставить в Киев следующим рейсом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"Причиной задержки вылета самолета стал перегруз", - заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. По его словам, пассажиры везли очень много багажа. Из-за возникших в аэропорту проблем Boeing 737 вылетел из Тегерана не в 5:15, а в 6:12. И спустя всего несколько минут упал. Погибли 176 человек.

В субботу, 11 января, в Иране состоится заседание Комиссии по расследованию авиационных катастроф, по результатам которого будет объявлена предварительная причина крушения лайнера.