Зеленский: Ответственные за катастрофу Boeing-737 будут наказаны

Владимир Зеленский в связи с крушением самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране обратился к нации. В своем выступлении президент Украины пообещал, что все ответственные за катастрофу авиалайнера понесут законное наказание.

"Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится", - заявил украинский лидер, обращение которого опубликовано на сайте президентской администрации.

Киев также призвал мировое сообщество к единству и настойчивости для выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы. "Мы работали системно и без истерик ради одного - выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что украинское правительство окажет финансовую помощь семьям погибших и будет добиваться получения компенсаций от Ирана, авиаперевозчика и страховых компаний.

"Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - черных ящиков", - добавил Зеленский.

Накануне Тегеран признал ответственность за крушение украинского самолета, в котором погибли все пассажиры и члены экипажа. Как выяснилось, система ПВО Исламской Республики ошибочно сбила Boeing-737, приняв его за крылатую ракету.