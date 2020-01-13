BMW не откажется от двигателей внутреннего сгорания еще 30 лет

Электрокары, несмотря на их бурно растущую популярность, еще нескоро окончательно вытеснят автомобили с двигателями внутреннего сгорания с рынка. Такой прогноз дал руководитель отдела исследований и разработок BMW Клаус Фрелих. В интервью изданию Automotive News Europe он рассказал, что компания намерена выпускать четырех- и шестицилиндровые дизели в ближайшие 20 лет, а бензиновые установки - на протяжении 30 лет.

Фрелих отметил, что BMW будет обновлять двигатели каждый год. Для сокращения затрат автопроизводитель откажется от производства некоторых силовых агрегатов, например, бензинового 1,5-литрового трехцилиндрового движка и V12. Последний выпускается небольшими объемами - несколько тысяч единиц в год, а потому приведение двигателя в соответствие с ужесточившимися правилами выбросов требует серьезных вложений.

Клаус Фрелих рассказал, что в 2021 году BMW намерена обновить архитектуру CLAR, благодаря чему в автомобилях смогут размещаться более мощные батареи. Это позволит подключаемым гибридам перемещаться на расстояние до 120 километров в полностью электрическом режиме. В целом, по его мнению, к 2030 году на электромобили будет приходиться от 20 до 30% мировых продаж. Однако их распределение будет неоднородным. Например, крупные города на восточном побережье Китая довольно скоро станут чисто "электрическими", а на западе страны бензиновые двигатели будут актуальными в течение следующих 15-20 лет из-за отсутствия инфраструктуры для подзарядки электрокаров.

В Европе к этому времени доля подключаемых гибридов составит до 25%, столько же будет приходиться на электромобили с аккумуляторным питанием. По словам Фрелиха, большинству жителей США электрокары не нужны, а в России, на Ближнем Востоке и в Африке для них нет инфраструктуры для подзарядки.

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