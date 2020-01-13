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Появились новые подробности инцидента с Ренатой Литвиновой

Новости
    13.01.2020, 13:13
Текст:   Олег Усков

В деле о дорожном инциденте с участием советской, российской актрисы, режиссера и телеведущей Ренаты Литвиновой появились новые детали.

Фото: instagram.com/k_ksusha
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Напомним: Рената Муратовна попала под машину в центре Москвы вчера, в день своего 53-летия, когда направлялась в салон красоты. Кинодиву сбила на переходе 28-летняя женщина.

После чего Литвинова "покатилась", но после встала и пошла. Далее окажется - к врачу, который наложил на лицо актрисы швы. Заверив, что в остальном с его пациенткой все хорошо.

Как уточняет KP.RU, перед этим Рената встречалась с друзьями и "захотела прогуляться по центру города пешком". Что оказалось несколько печальной затеей - когда артистка переходила дорогу на Тверском бульваре, на нее наехал Mercedes.

Согласно информации издания, автомобилистка "опоздала с маневром, проморгав нужный цвет на светофоре и лишь в последний момент успела затормозить". И, как отметили в ГИБДД, в полицию позвонила сама нарушительница.

"По словам водителя, она совершила наезд на женщину, которая после столкновения с места аварии ушла", - цитирует ресурс представителя пресс-службы ГИБДД по Москве.

При этом автомобилистка придерживается мнения, что актриса была нетрезва, актриса данное предположение с ней не разделяет.

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