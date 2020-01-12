Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину

Сбитой сегодня, в свой день рождения, в центре Москвы актрисе, режиссеру и телеведущей Ренате Литвиновой наложили швы на лицо.

Об этом дива отечественного кинематографа рассказала в Instagram, разместив мрачное готическое фото. И заверяя, что чувствует она себя хорошо.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться!" - пишет Рената Муратовна.

Уточнив, что в результате инцидента специалисту пришлось зашить ей пострадавший подбородок.

"Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ", - уточнила артиста. Добавляя: "Единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем "Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения" (редакция - авторская).

Известно, что сбившая Литвинову около ресторана быстрого питания 28-летняя женщина признана виновной и оштрафована на две тысячи рублей.

Ранее о ДТП рассказал его очевидец.

Перед этим сообщалось, что в ДТП накануне своего дня рождения попала певица, телеведущая и юрист Катя Гордон. А сын Валерии попадал в ДТП за неделю трижды. Причем во второе - сразу как вышел из больницы, где лежал в результате первого.