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Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

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    13.01.2020, 12:25
Текст:   Олег Усков

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рината Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.

Фото: В. Венделин/ ТАСС
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Напомним: российская кинодива попала под машину, за рулем которой находилась 28-летняя женщина, вчера - в центре Москвы, около ресторана быстрого питания. Автомобилистка не пропустила актрису, направлявшуюся в свой день рождения в салон красоты, на пешеходном переходе. За что была оштрафована на две тысячи рублей.

По словам очевидца ДТП, после столкновения Литвинова "покатилась", но потом встала и пошла самостоятельно. Хотя без травм не обошлось - после Рената Муратовна рассказала в соцсетях, что доктор Кулиев наложил ей на лицо швы - зашил пострадавший подбородок.

При этом доктор Кулиев заверяет, что в целом - ничего страшного.

"Не волнуйтесь, все хорошо с Ренатой. Я постарался, все нормально будет, надеюсь", - изложил врач в комментарии Пятому каналу.

По словам доктора, сегодня артистка должна прийти к нему на осмотр. По итогам которого и можно будет делать окончательные выводы.

Сбившая Литвинову женщина настаивает, что в момент инцидента актриса не была трезва. Актриса это заявление опровергает, предварительно устыдив виновницу ДТП.

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