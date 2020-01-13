Суд отклонил жалобу на изъятие у Шестуна имущества на 10 млрд рублей

В Саратове первый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего руководителя Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

Речь идет об обжаловании решения Красногорского горсуда от 8 апреля 2019 года, ранее удовлетворившего иск Генеральной прокуратуры об изъятии в доход государства имущества на 10 миллиардов рублей. Это собственность самого экс-чиновника и аффилированных с ним физических и юридических лиц. Летом защита Шестуна уже пыталась оспорить это решение в Московском областном суде. Но и тогда судья оставил все в силе.

В конце декабря Генпрокуратура уже утвердила в отношении бывшего главы района обвинительное заключение. Его обвиняют по ряду статей Уголовного кодекса РФ. В частности, в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и взяточничестве. Материалы дела были направлены на рассмотрение в Подольский горсуд, но адвокаты Шестуна обжаловали это решение. Сам он не признает своей вины, ссылаясь на политический заказ своих конкуренто, напоминает РИА Новости.