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13.01.2020 10:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кадыров поприветствовал инициативу по прекращению огня в Ливии

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал единственно верной инициативу по прекращению огня между конфликтующими сторонами в Ливии.

- Ливия почти десять лет находится в условиях гражданской войны, спровоцированной западными странами. Убиты Муаммар Каддафи, его семья и тысячи ливийцев. Страна и общество расколоты, нет признанного всем народом единого руководства, - заявил Кадыров.

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Напомним, что 8 января президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган призвали премьера правительства национального согласия Фаиза Сараджа и командующего ливийской национальной армии Халифа Хафтара с полуночи 12 января прекратить огонь.

- Предложение принято, и режим в целом соблюдается. Мы считаем, что инициатива Кремля является единственно верным и правильным шагом в сложившихся условиях, - заявил глава Чечни.

По его мнению, это может стать отправной точкой для восстановления мира и стабильности в Ливии.  При этом Кадыров заметил, что мира не наступит за один день, и не исключил обстрел позиций противоборствующих сторон. Однако он подчеркнул, что это первый шаг на пути к единству и прекращению войны в Ливии, что является несомненной заслугой Владимира Путина.

Ранее МИД РФ подтвердил, что Фаиз Сарадж и Халифа Хафтар, а также представители иных сторон конфликта проведут в понедельник в Москве переговоры под эгидой министерство иностранных дел и обороны России и Турции. Встреча организована в рамках реализации инициативы, предложенной по итогам саммита в Стамбуле.

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