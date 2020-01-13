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13.01.2020 12:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Игроки ФК "Краснодар" вышли из отпуска

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В понедельник, 13 января, футболисты "Краснодара" вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части первенства страны- 2019/2020. Об этом рассказали в пресс-службе "быков".

Фото: РИА Новости
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"Команда приступила к работе в Краснодаре, откуда, после двух дней медицинских тестов и втягивающих тренировок, 15 января вылетит в Испанию. Там "Краснодар" проведет все три предсезонных сбора", - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте клуба.

Стартовый сбор, который южане проведут в городе Эстепона, продлится до 26 января. Второй и третий сборы запланированы в Марбелье: с 30 января по 10 февраля и с 13 по 23 февраля.

Первый официальный матч "Краснодара" сыграет в 20-м туре Российской премьер-лиги 1 марта на своей арене с "Уфой".

В отпуск футболисты кубанского клуба ушли сразу после выездного поражения в заключительном шестом туре группового этапа Лиги Европы испанскому "Хетафе" со счетом 0:3. В результате краснодарцы не сумели выйти в плей-офф, заняв лишь третье место в своей группе. И теперь у "быков" (до этого они вылетели и из розыгрыша Кубка России) осталась одна задача: как можно успешнее выступить в РПЛ, до завершения которой осталось 13 туров. А вот в этом турнире дела у "быков" обстоят куда лучше - команда находится на втором месте, которое дает возможность будущим летом выступить сразу на групповом этапе Лиги чемпионов.

Однако спор за серебряные медали (первое место уже вряд ли упустит питерский "Зенит", лидирующий с отрывом в десять очков) ожидается жарким, так как сразу четыре клуба ("Краснодар", столичные ЦСКА и "Локомотив", а также "Ростов") находятся на расстоянии всего в одно очко. Поэтому многое будет зависеть, в каком состоянии соперники подойдут к началу марта, когда возобновится чемпионат страны.

Фото: Михаил Синицын
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Что касается трансферных новостей, то, как уже сообщалось, команду уже покинули два молодых талантливых футболиста: 21-летний форвард (причем воспитанник Академии клуба) Иван Игнатьев был продан в казанский "Рубин", а 22-летний защитник Дмитрий Скопинцев - в московское "Динамо". В свою очередь, "Краснодар" вернул из аренды в "Рубине" 24-летнего центрального защитника Егора Сорокина

Кроме того, по данным испанских СМИ, еще одним футболистом молодежной сборной и воспитанником Академии "Краснодара" 20-летним Магомедом-Шапи Сулеймановым интересуется знаменитая "Севилья". По предварительным данным, этот испанский клуб предлагает за молодого хавбека 16 миллионов евро. По сложившейся традиции "быки" предпочитают не комментировать трансферные слухи.

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