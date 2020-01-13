Редактор "Урюпинской правды" вернулась на работу

Восстановленная на работе Ольга Шушлебина приступила к исполнению своих обязанностей в должности редактора газеты "Урюпинская правда".

- Сегодня у меня первый рабочий день. Собрала коллектив, а потом побывала на планерке в администрации. Работаю на прежних условиях, как и прописано в мировом соглашении. Буду делать все от меня зависящее, чтобы выстроить деловые отношения, - сказала корреспонденту "РГ" Шушлебина.

Напомним, в декабре с редактором расторгли контракт за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата. Ольга Шушлебина, посчитав увольнение незаконным, обратилась в суд. После этого в администрации города решили отменить прежнее распоряжение и предпочли заключить с женщиной мировое соглашение, по которому она возвращается на работу.

Суд назначен на 17 января, но теперь заседание будет носить чисто технический характер.