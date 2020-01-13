В 2020 году исполняется два столетия со дня открытия Антарктиды нашими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Как сейчас российские ученые изучают южный континент, в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

Мурад Керимович, в январе исполняется 200 лет со дня открытия Антарктиды. Как будем отмечать?

Мурад Керимов: В 2020 году у нас несколько круглых дат связаны с Антарктидой. Помимо самой главной - 200-летия открытия Южного континента, мы отмечаем 65-й юбилей Российской антарктической экспедиции - первая состоялась в 1955 году. В 1970 году СССР пробурило первую скважину в районе подледникового озера Восток, глубиной 500 метров, это было выдающееся событие для того времени.

Для Военно-морского флота важная дата - 250-летие со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

В день открытия Антарктиды - 28 января, на антарктической станции Беллинсгаузен пройдут торжественные мероприятия, организованные Росгидрометом. К берегам острова Кинг-Джордж (Ватерлоо), где расположена станция, подойдут океанографические исследовательские суда "Адмирал Владимирский" и "Янтарь", планируется телемост. Событие даст старт тематическим мероприятиям по всей стране. Минприроды подготовило план этих мероприятий, предварительно собрав предложения с органов государственной власти, заинтересованных ведомств и регионов.

Почему этому событию уделяется такое внимание?

Мурад Керимов: Безусловно, нужно привлечь внимание общества к этому историческому событию, выдающемуся вкладу советских и российских ученых в изучение Антарктики. И речь не только о заслугах советского времени, все мы знаем, что последнее открытие мирового масштаба принадлежит РФ - когда впервые российский бур достиг поверхности подледникового озера Восток на глубине 3,7 тысячи метров и мы взяли первые пробы замерзшей воды озера. Россия в период становления в 90-е годы сохранила в Антарктиде научные станции, обеспечила преемственность Советской антарктической экспедиции и продолжила уникальные исследования.

Сейчас в Антарктиде работают пять зимовочных станций и сезонные полевые базы. В каком они состоянии?

Мурад Керимов: Действующая инфраструктура в Антарктике создавалась в 70-80-е годы ХХ века, здания российских антарктических станций, в которых живут и работают наши полярники, сильно изношены. Исключение составляет зимовочный комплекс Прогресс, построенный в 2012 году в рамках федеральной целевой программы "Мировой океан".

В ближайшие годы мы планируем обновить инфраструктуру и начнем со станции Восток - как раз в год 200-летия открытия Антарктиды. "Восток" - именно так назывался один из шлюпов российской экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, на котором в 1820 году была открыта Антарктида. Сезонная полевая база Русская станет постоянно действующей зимовочной станцией, что потребует ее реконструкции с 2021 года.

Над озером Восток залегает древнейший антарктический лед, возраст которого превышает 1,2 млн лет

Каким будет новый зимовочный комплекс Восток?

Мурад Керимов: Он будет отвечать всем современным требованиям для обеспечения российского присутствия на Южном континенте. Пять модулей общей площадью 2,5 тысячи кв. м обеспечат комфорт для жизни и работы. В них разместятся зона для жилья и отдыха, лаборатория, электростанция и гараж. Этот масштабный проект реализуется с привлечением частных средств инвестора - председателя правления "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона, эти средства были направлены на разработку проекта и изготовление модулей зимовочного комплекса. За счет средств федерального бюджета выполняются морские и внутриконтинентальные перевозки оборудования и строительных конструкций, монтаж модулей.

Логистика перевозок сложная - сначала груз доставляется морем на станцию Прогресс, затем санно-гусеничным походом на станцию Восток. Ведет эти работы Арктический и антарктический НИИ Росгидромета.

В какие сроки планируется построить зимовочный комплекс?

Мурад Керимов: Подготовительные работы уже начались в декабре 2019 года в рамках 65-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Первую часть модулей планируем привезти на станцию Восток в 2021 году. Пусконаладочные работы начнем в 2022 году. Если все пойдет по плану, введем объект в эксплуатацию в 2023 году.

Фото: Минприроды

Что происходит сейчас на станции Восток?

Мурад Керимов: На место доставлены специалисты, оборудование для подготовки площадки и уплотнения пятна застройки, топливо для проведения работ. Больше 10 дней потребовалось, чтобы привезти груз со станции Прогресс - для этого использовалась специальная санно-гусеничная техника, которая продвигается со скоростью 8 км/ч. Второй поход вышел 24 декабря, третий - 10 января. На Восток будут доставлены продукты питания, дизельное топливо и хозяйственные грузы. Все работы идут по плану.

Будет ли продолжено изучение подледникового озера Восток?

Мурад Керимов: Да, исследования продолжаются. В рамках 65-й РАЭ специалисты совершенствуют технологии экологически безопасного бурения. В перспективе мы должны опустить бур еще ниже. Следующий этап - прямые исследования озера: разработка технологий для забора воды из озера, экологически чистый спуск и отбор проб воды с разных глубин, грунта - в отдаленной перспективе. Этот проект сопоставим по масштабам с космическими исследованиями, он требует объединения лучших научных сил. На новой зимовочной станции Восток будет лаборатория для проведения этих уникальных исследований.

Каковы результаты проведенных исследований подледникового озера на сегодня?

Мурад Керимов: Последние исследования показали, что над озером Восток залегает древнейший антарктический лед, возраст которого превышает 1,2 млн лет. Усилия российских ученых сейчас направлены на исследования этого льда и получение ценнейшей информации о том, как формировалась климатическая система нашей планеты около миллиона лет назад. Это наш фундамент знаний о климате планеты, на его основании ученые пытаются предсказать будущие климатические изменения.

Основной ценнейший керн был взят в 2012 году, потом было бурение в 2015 году. Биологи, которые изучали добытые пробы замерзшей воды из озера, говорят, что это бедная среда, в водной толще вряд ли есть жизнь. Другие говорят, что в таком количестве воды, какое находится в озере Восток, не может не быть жизни. Это 6 тысяч кубических километров воды, пятый по объему воды пресноводный водоем на нашей планете! Будущие исследования покажут, кто прав.

Какие еще важные события, связанные с Антарктидой, произойдут в юбилейный год?

Мурад Керимов: Этой памятной дате посвящены кругосветные экспедиции океанографических исследовательских судов "Адмирал Владимирский" и "Янтарь", которые уже вышли к берегам Антарктики. Началась кругосветка учебно-парусных судов "Паллада", "Седов" и "Крузенштерн", которые частично повторят маршрут первооткрывателей. Запланированы Международная научно-практическая конференция, посвященная 200-летию открытия Антарктиды, большое количество тематических форумов, выставок и конференций, творческих конкурсов, лекций и "круглых столов", открытых уроков в регионах России. В Татарстане вспомнят своего земляка - выдающегося ректора Казанского университета Ивана Симонова - единственного ученого в экипаже Беллинсгаузена и Лазарева. Предусмотрена подготовка документальных фильмов и телепередач. Эти и другие мероприятия включены в проект плана, который будет рассмотрен оргкомитетом по празднованию 200-летия открытия Антарктиды.