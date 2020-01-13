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Рубрика: Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный летом прошлого года за коррупцию, мог получать ежемесячные взятки от группы компаний. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК РФ).

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Деньги экс-силовику поступали за покровительство в коммерческой деятельности. "Сейчас устанавливаются все обстоятельства", - рассказал в интервью "Коммерсанту" зампредседателя СК Игорь Краснов. Он отметил, что следствие также устанавливает происхождение денег, найденных в квартире сестры экс-полковника. Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей.

Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года. Его обвиняли в получении особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. Пресненский районный суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

А в октябре Московский городской суд смягчил приговор. Экс-полковнику дали 12 с половиной лет колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Правительство МВД Дело о миллиардах полковника Захарченко

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