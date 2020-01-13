СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный летом прошлого года за коррупцию, мог получать ежемесячные взятки от группы компаний. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК РФ).

Деньги экс-силовику поступали за покровительство в коммерческой деятельности. "Сейчас устанавливаются все обстоятельства", - рассказал в интервью "Коммерсанту" зампредседателя СК Игорь Краснов. Он отметил, что следствие также устанавливает происхождение денег, найденных в квартире сестры экс-полковника. Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей.

Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года. Его обвиняли в получении особо крупной взятки и воспрепятствовании правосудию. Пресненский районный суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

А в октябре Московский городской суд смягчил приговор. Экс-полковнику дали 12 с половиной лет колонии строгого режима.