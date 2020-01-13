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Рубрика: В мире

В Иране могли сбить ракетой еще один иностранный самолет

Еще один иностранный самолет находился в воздушном пространстве Ирана и мог быть сбит, если бы не успешная координация его перемещения с силами ПВО. Об этом рассказал зампредседателя одного из комитетов иранского парламента Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, уточнив, что речь идет о самолете из Катара.

Фото: Россия 24
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"Когда он вошел в иранское воздушное пространство, то сообщил иранским диспетчерам о своем местонахождении, и они в свою очередь поставили в известность силы ПВО, им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно", - цитирует депутата РИА Новости.

По мнению Мусави Беюки, пилоты катарского лайнера вовремя заметили вспышки в небе и решили связаться с диспетчерами.

В то же время недостаточная координация авиационных властей Ирана с новым расчетом ПВО возле тегеранского аэропорта и стала главной причиной катастрофы, считает парламентарий.

"Не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был установлен в ту ночь, и ошибка случилась из-за этого", - заявил Беюки.

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Напомним, на борту разбившегося утром 8 января под Тегераном украинского самолета находились 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, включая девять членов экипажа, десять шведов, четыре гражданина Афганистана, трое немцев и трое британцев. Все они погибли.

Командующий ВКС КСИР Ирана Амир Али Хаджизаде признал, что лайнер был сбит по ошибке иранскими военными. Средства ПВО страны приняли самолет за крылатую ракету противника, после чего в Boeing была выпущена ракета малого радиуса действия.

В мире Ближний Восток Иран Крушение украинского Boeing в Иране

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