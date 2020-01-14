Минтранс не поддержал введение единых требований к перевозке животных

Предложение Общероссийского объединения пассажиров ввести единые для всех авиакомпаний требования к перевозке животных не было поддержано Минтрансом, сообщают "Известия".

Объединение предлагало установить одинаковые для всех авиаперевозчиков требования по габаритам переносок для домашних животных - не менее 115 см по сумме трех измерений, а также запретить устанавливать норму по весу ниже 8 килограмм. Также предлагалось ввести доплату за лишний вес питомцев.

Однако, как следует из ответа ведомства, нормы перевозки животных останутся без изменений. Введение единых правил, указал Минтранс, нецелесообразно из-за различия конструктивных особенностей воздушных судов, используемых авиаперевозчиками. Кроме того, разные нормы создают дополнительные стимулы для конкуренции авиакомпаний.

Вопрос об изменении норм перевозки животных был поднят после случая с толстым котом Виктором, которого не разрешили взять в салон самолета из-за перевеса. Хозяин животного обманом пронес кота в салон, а затем рассказал об этом в соцсетях, за что был лишен бонусов авиакомпании.