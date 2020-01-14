Вашингтон исключил Китай из списка валютных манипуляторов

Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов. На такой шаг Вашингтон пошел в связи с прогрессом, достигнутым в ходе переговоров с Пекином.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 января в Белом доме подпишет торговое соглашение с "высокопоставленными китайскими представителями". По данным газеты South China Morning Post, в Вашингтон отправится вице-премьер КНР Лю Хэ.

Напомним, американский минфин в августе прошлого года потребовал от Пекина "прозрачной валютной политики". Центробанк Китая ответил, что это негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системы.