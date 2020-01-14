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14.01.2020 14:05
Рубрика: Культура

Встряхнет ли Спайк Ли Каннский кинофестиваль в 2020 году

Текст: Сусанна Альперина
73-й Каннский кинофестиваль, который пройдет в этом году с 12 по 23 мая, назвал имя председателя жюри. Им стал американский кинорежиссер Спайк Ли, и сегодня кинематографисты всего мира обсуждают эту "горячую" новость. "Горячую" - во всех смыслах: репутация Спайка Ли позволяет думать, что он "поднимет температуру" самого престижного киносмотра планеты.
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Спайку Ли - 62 года. Он не ограничивает свою деятельность одной лишь режиссурой. Спайк Ли - и сценарист, и актер, и редактор, и продюсер. Всего два года назад на Каннском же кинофестивале картина Спайка Ли "Черный клановец", главную роль в которой сыграл Адам Драйвер, получила Гран-При. А сам фильм был выдвинут на "Оскар" в нескольких номинациях. И именно за эту работу Спайк Ли получил свой первый "Оскар" - за "Лучший адаптированный сценарий" (в основу картины легла книга Рона Сталворта "Черный клановец"). Всего за свою кинокарьеру Спайк Ли снял более 70 фильмов, и часть из них стали культовыми. Среди самых известных работ режиссера "Не пойман - не вор", "25-й час", "Чирак", "Невидимые дети", "Делай, как надо!", "Малкольм Икс" и другие.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Зеркало"
Фильм "Дылда" не попал в номинацию на "Оскар"

В прошлом году председателем жюри в Каннах был Алехандро Гонсалес Иньярриту. Жюри под его руководством присудило "Золотую пальмовую ветвь" фильму "Паразиты" корейского режиссера Понг Чжун-Хо. Эта картина только что попала в шесть номинаций на "Оскар" и недавно получила "Золотой глобус" как "Лучший иностранный фильм". Распределение призов судейской командой Иньярриту вызвало большие споры: в частности, жюри упрекали в чрезмерном следовании политическим веяниям и современным тенденциям, например приверженности движению #MeToo, высказывалось недовольство тем, что мэтры кинематографа не получили награды по заслугам и так далее. Жюри было непросто работать и в том плане, что Каннский кинофестиваль не хочет признавать стриминговые сервисы, такие, как Netflix. И здесь нужно было находить дипломатические решения.

При этом, стоит отметить, что с именем Спайка Ли у руководства Каннского киносмотра явно связаны большие надежды. В сообщении пресс-службы приводятся слова, которые выражают точку зрения президента фестиваля Пьера Лескюра, его директора Тьерри Фремо и всей команды. Они рады приветствовать Спайка Ли как художника и как личность и подтверждают, что "перспектива Спайка Ли ценна как никогда. Канны - это благоприятная почва для тех, кто пробуждает умы и ставит под сомнение наши позиции и фиксированные идеи. Яркая личность Ли, наверняка, встряхнет все вокруг…".

Фото: www.kinopoisk.ru
Названы номинанты на "анти-Оскар" - премию "Золотая малина"

Можно сказать, что в этом плане Спайк Ли должен отплатить Каннскому кинофестивалю той же "монетой", что получил, потому что в своем заявлении он говорит о том, что "Каннский кинофестиваль (помимо того, что это самый важный кинофестиваль в мире, при всем уважении к остальным) оказал огромное влияние на мою кинокарьеру. Можно легко сказать, что Канны изменили траекторию того, кем я стал в мировом кино".

Важно отметить, что Спайк Ли - первый темнокожий президент жюри за всю историю Каннского кинофестиваля. И в этом также уже можно усмотреть перемены.

Полный состав жюри 73-го Каннского кинофестиваля будет объявлен в середине апреля 2020 года.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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