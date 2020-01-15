Японский врач рассказал, как защититься от нового коронавируса

По мнению специалиста, заболевание в настоящее время передается от животного к животному. Не исключено, что через определенный период после мутации вирус сможет переходить от человека к человеку.

Вместе с тем, медик из Страны восходящего солнца не склонен нагнетать атмосферу. По его мнению, рыбный рынок в городе Ухань, где, вероятно, и произошло заражение новым коронавирусом, был оперативно закрыт. Новых смертельных случаев среди заболевших не выявлено. Все это свидетельствует об отсутствии причин для паники. Скорее всего, заболевание постепенно сойдет на нет.

Куцуна-сан рекомендует своим соотечественникам, купившим билеты в китайский Ухань, не отказываться от поездок. При этом он призывает соблюдать меры предосторожности, в частности, держаться подальше от мест, где можно столкнуться с домашним скотом и дикими животными, а также отказаться от употребления в пищу сырого и плохо проваренного мяса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не пришла к единому выводу относительно того, может ли обнаруженный в китайском городе Ухань (провинция Хубэй - прим. "РГ") коронавирус передаваться от человека к человеку.

Новое заболевание было выявлено китайскими специалистами 7 января. К настоящему времени подтвержден 41 случай инфицирования, один из которых закончился летальным исходом.

Кроме того, одна заболевшая новым вирусом была обнаружена за пределами КНР - на территории Таиланда. Речь идет о женщине, которая прилетела из китайского города Ухань в Бангкок. Она была своевременно госпитализирована с высокой температурой. Сейчас состояние пациентки стабильное.