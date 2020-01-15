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15.01.2020 05:15
Рубрика: В мире

Японский врач рассказал, как защититься от нового коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)
Обнаруженный в китайском городе Ухань новый коронавирус, по всей видимости, животного происхождения. Об этом японский врач Сатоси Куцуна из местного исследовательского института National Center for Global Health and Medicine рассказал изданию "Асахи симбун".
Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

По мнению специалиста, заболевание в настоящее время передается от животного к животному. Не исключено, что через определенный период после мутации вирус сможет переходить от человека к человеку.

Фото: iStock
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Вместе с тем, медик из Страны восходящего солнца не склонен нагнетать атмосферу. По его мнению, рыбный рынок в городе Ухань, где, вероятно, и произошло заражение новым коронавирусом, был оперативно закрыт. Новых смертельных случаев среди заболевших не выявлено. Все это свидетельствует об отсутствии причин для паники. Скорее всего, заболевание постепенно сойдет на нет.

Куцуна-сан рекомендует своим соотечественникам, купившим билеты в китайский Ухань, не отказываться от поездок. При этом он призывает соблюдать меры предосторожности, в частности, держаться подальше от мест, где можно столкнуться с домашним скотом и дикими животными, а также отказаться от употребления в пищу сырого и плохо проваренного мяса.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не пришла к единому выводу относительно того, может ли обнаруженный в китайском городе Ухань (провинция Хубэй - прим. "РГ") коронавирус передаваться от человека к человеку.

Новое заболевание было выявлено китайскими специалистами 7 января. К настоящему времени подтвержден 41 случай инфицирования, один из которых закончился летальным исходом.

Кроме того, одна заболевшая новым вирусом была обнаружена за пределами КНР - на территории Таиланда. Речь идет о женщине, которая прилетела из китайского города Ухань в Бангкок. Она была своевременно госпитализирована с высокой температурой. Сейчас состояние пациентки стабильное.

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