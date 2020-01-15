Новогодние экраны пробудили российское кино к жизни

Случилось нежданное: в новогодние дни зрители России дружно ринулись смотреть российское кино! Даже возникли новые рекорды: комедия Клима Шипенко "Холоп" о современном мажоре Грише, которого волшебным способом перебросило в эру русского крепостничества, не просто вырвалась в лидеры проката, но уже на глазах побивает рекорд своего предшественника - фильма 2007 года "Ирония судьбы. Продолжение", сиквела новогодней комедии Эльдара Рязанова. Причем там работала высокая репутация любимого в массах мастера, а в случае с "Холопом" авторы начинали фактически с нуля. И с пол-оборота достигли уровня в 2 млрд рублей выручки, а теперь грозятся перекрыть и этот рубеж.

Ничуть не покушаясь на всеобщее ликование в прессе, рискну напомнить, что одно дерево еще не лес, успех одной картины еще не триумф российского кино. К тому же картина вышла на экраны в новогодние каникулы, когда все хотят хлеба, салата оливье и, конечно, зрелищ. И вот нам предложили остроумный российский вариант "Шоу Трумана", где для недоумевающего героя создается ошеломившая его среда, а для нас открывается широкое поле для актуальных аллюзий и параллелей. Прием заимствован, но возможности, которые он открывает, использованы максимально, по-новому, с весельем, талантом и азартом.

При этом все сколько-нибудь опасные зарубежные конкуренты были предусмотрительно с экранов убраны: ни одной американской премьеры, кроме заведомо провальных "Кошек" и отработавших свое "Звездных войн". Так что это успех умело подготовленный, но в данном случае справедливый.

Отставая от лидера, но тоже неплохо прошла в новогоднюю страду очередная картина о "Полицейском с Рублевки". Хотя и без одного из "кассовых" нынче актеров Александра Петрова. Его стало уже слишком много на экранах, но публику он пока не отпугивает (хотя такая опасность брезжит). Скорее не оправдал ожиданий сиквел Федора Бондарчука "Вторжение" - развитие сюжета его успешного фэнтези 2017 года "Притяжение". Там мирового уровня компьютерные спецэффекты, но плохо продуманная драматургия и невнятица художественных задач - кроме желания закрепить успех и сорвать кассу. Тем не менее и эта картина внесла свой вклад в новогодний кинобум и, вероятно, преодолеет рубеж в 1 млрд рублей. В чем секрет успеха первых двух картин - по олимпийскому счету, совершенно не шедевров? Думаю, прежде всего в искреннем, заразительном азарте. Наше кино стало слишком напоминать "продукт" - гирлянду сошедших с конвейера сосисок. Люди его снимают в трезвом уме и твердой памяти о наборе "безошибочных" приемов - трудятся. А кино - дело совсем не такое угрюмое. Оно, как дитя, рождается исключительно от любви. А любовь чувство менее всего рациональное - оно может быть нелогично, вздорно, парадоксально, но это - настоящее чувство. Его и не хватает в большинстве наших умозрительных картин, возникших словно в запаянной колбе и чрезвычайно далеких от узнаваемой жизни. И герои, которые в них действуют, словно слетели с Альфа Центавра - с ними невозможно себя идентифицировать, поставить себя на их место и вместе с ними пережить некие злоключения - веселые или серьезные. А ведь именно это - основа нашего общения с искусством. И уж потом идут эстетические оценки - восхищение оператором или тем, как динамично, как изощренно смонтировано.

Кино успешно, когда оно теплое и живое. Эти качества особенно ценит публика теперь, когда солировать в фильмах стали не люди, а компьютеры. И сюжеты строятся как компьютерные игры, где есть расчет, но невозможны сочувствие, любовь, нежность. Там страх не попасть "мышкой" в цель заменил тревогу за судьбу героя.

Люди ходят в кино напитаться светом - добрыми чувствами, весельем и отвагой. Они хотят хоть в кино пообщаться с "настоящими людьми" - не с хлюпиками, а с героями сильными, умными, родными. Отсюда успех картин о спортивных победах "Легенда № 17", "Движение вверх", "Лед". Это совершенно не отменяет ценности фильмов о реальных проблемах нашей жизни - уровня "Левиафана" или "Аритмии", сериалов "Шторм" или "Простая женщина", тоже прошедших с изрядным успехом. Но плохо, если кино окончательно забудет пушкинское "Я сам обманываться рад": забудет свой долг не просто зеркально отражать жизнь, но помогать зрителям в этой жизни выстоять и вырулить к свету и разуму. Когда это удается - публика вспоминает о нашем кино и на него валит. Валит даже на суррогаты, эрзацы - ведь волосы дыбом встают, когда смотришь иные списки лидеров проката типа бесконечных "Елок". Но в них хотя бы не бьют тебя по голове.

Кино успешно, когда оно теплое и живое, люди ходят в кино напитаться светом - добрыми чувствами, весельем и отвагой

Представление о кино только как о зеркале, бесстрастно отражающем нас со всеми прыщами и язвами, какие есть, на самом деле губительно для искусства. Кино живо, когда оно многокрасочно, полифонично и многожанрово. Когда на материале одной и той же реальности снимают и драму наподобие "Керосина" или "Шторма", и притчу - как "Сквозь темное стекло", и авантюрную легенду - как "Т-34", и способный волновать, обязательно нескучный артхаус - как "Дылда", и умную комедию - как "Холоп". Когда фильм авторы снимают не только для кассы, но и для нас с вами, и для самих себя, жаждущих высказать наболевшее или поделиться смешным.

Новогодний успех наших картин - лишь сигнал о том, что нащупано верное направление. И лишь первый шаг к тому, чтобы вернуть нашему кино любовь зрителей.

А что смотрели минчане?

Всю неделю перед Новым годом лидерство удерживали "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2", "Звездные войны: Скайуокер. Восход", "Холоп", "Джуманджи: новый уровень" и анимационная полнометражка "Холодное сердце-2". В первые дни Новогодья к ним присоединились "Иван Царевич и Серый Волк-4" и "Вторжение" Федора Бондарчука. Если же взять итоговый рейтинг по количеству зрителей и валовому сбору за рождественские и новогодние праздники, общая картина говорит о том, что российский кинематограф и анимация успешно бьют зарубежных тузов: первые четыре места в топе занимают "Холоп", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2", продолжение мультипликационных приключений Ивана Царевича и Серого Волка и "Вторжение" с его агрессивной рекламной кампанией. И лишь очередной сиквел "Джуманджи" подтянулся и таки занял почетное пятое место.

Ирина Овсепьян, ovsepyan@sb.by