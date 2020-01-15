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15.01.2020 22:21
Рубрика: В мире

Палата представителей США представит статьи импичмента Трампа в сенат

Палата представителей конгресса США утвердила передачу в сенат двух статей импичмента президента. За это решение свои голоса отдали 228 членов палаты, против высказались 193. Как отмечает РИА Новости, представители каждой партии проголосовали единогласно, только один демократ выступил против.

Фото: REUTERS
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Кроме того, палата представителей утвердила и кандидатуры тех конгрессменов, которые представят обвинение в сенате. Их список был предложен спикером Ненси Пелоси. Возглавит группу глава комитета по разведке, демократ Адам Шифф.

По данным лидера республиканского большинства в сенате Митчела Макконелла, слушания могут начаться уже 21 января.

Напомним, обвинение было вынесено Трампу по двум статьям - это превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Эксперты уверены, что представители республиканской партии планируют оправдать своего однопартийца.

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