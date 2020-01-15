Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию соберется в четверг

Первая встреча образованной распоряжением президента рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ пройдет в четверг, а ее рабочее заседание - в пятницу, 17 января, сообщил ТАСС сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Установочное заседание, суть которого - договориться о порядке работы и встретиться с президентом, состоится завтра. Первое рабочее совещание намечено на пятницу", - приводит агентство слова сенатора. Клишас также сообщил, что рабочая группа определит временные рамки подготовки предложений по внесению изменений в Основной закон.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации", в состав которой вошли главы конституционных комитетов Совфеда и Госдумы Андрей Клишас и Павел Крашенинников, депутаты, сенаторы, представители Общественной палаты РФ, общественных организаций, региональных законодательных органов власти, юристы, эксперты и так далее.

Группа займется реализацией инициатив главы государства по внесению изменений в Конституцию. В ходе оглашения Послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил вынести на всенародное голосование ряд поправок касающихся увеличения полномочий Госдумы и Совета Федерации, закрепления статуса Госсовета и приоритета основного закона в российском правовом пространстве.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сроки и порядок проведения голосования будут определены указом главы государства.