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15.01.2020 15:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шапошников: Москва уже реализует поставленные президентом РФ задачи

Текст: Ангелина Зеленькова

Многие из задач, о которых сказал президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, уже реализуются в Москве. Об этом сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Особое внимание в Послании Федеральному Собранию президент России уделил вопросам социально-экономического блока, сделав акцент на исполнение национальных проектов, в частности - на демографии и повышении продолжительности жизни граждан.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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"Москва в полной мере включена в процесс решения задач, поставленных президентом России, - отметил Алексей Шапошников. - После масштабной реорганизации медицинских учреждений средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась с 74 в 2010-м до 78 лет. Улучшение материально-технической оснащенности больниц и создания системы ранней диагностики позволило почти на 35% снизить летальность от сердечно-сосудистых заболеваний, более чем на 10% - от новообразований".

Спикер Мосгордумы напомнил, что Москва вошла в тройку мировых городов-лидеров по времени и качеству оказания скорой медицинской помощи. Кроме этого, в городе реализуется программа для старшего поколения "Московское долголетие", в которой участвуют сотни тысяч московских пенсионеров и посещают практические уроки, направленные на профилактику заболеваний, возникающие из-за низкой физической активности.

"Москва успешно реализует комплекс мер социальной поддержки. В бюджете на трехлетний период была учтена поправка фракции партии "Единая Россия" об индексации всех видов пособий и выплат семьям с детьми уже на 5,6%. На эти цели предусмотрено почти 2,5 млрд рублей", - отметил Алексей Шапошников.

По его словам, на ближайшие три года бюджет города также гарантирует ежегодное увеличение фондов оплаты труда учреждений здравоохранения и образования. Это позволит сохранить все установленные доплаты и обеспечить рост среднего размера заработной платы учителей и врачей к уровню, достигнутому в 2019 году.

Кроме этого, за счет собственных ресурсов столице удалось перезапустить ключевые экономические процессы. Впервые доля налогов от малого и среднего предпринимательства составила почти четверть всех налоговых поступлений бюджета города, уточнил спикер Мосгордумы. - Вырученные средства сформировали самый большой бюджет Москвы за всю историю, который город продолжил вкладывать в социальные программы и программы развития.

Фото: Константин Завражин/РГ
Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию

"Владимир Путин уделил внимание сохранению исторической памяти, что особенно важно в преддверии 75-летия Великой Победы. Столичные законодатели накануне юбилейной даты учли в бюджете поправку о "детях войны". Новая категория льготников была предложена по инициативе фракции партии "Единая Россия". Уже с января этого года более 83 тысяч москвичей начали получать дополнительное ежемесячное пособие", - сказал спикер столичного парламента. Он добавил, что Мосгордума продолжает реализацию патриотической программы "Памяти Московского народного ополчения", в рамках которой будет увековечен подвиг всех 12 дивизий первой волны. А к 9 мая в Москве откроются три памятника бойцам дивизий московского народного ополчения.

"В свою очередь, Московская городская дума продолжит работу по совершенствованию столичного законодательства, эффективное взаимодействие с Государственной Думой и Советом Федерации РФ, а также выступит с новыми законодательными инициативами в разрезе тех направлений, которые обозначил в своем послании глава государства", - заключил Алексей Шапошников.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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