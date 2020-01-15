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15.01.2020 11:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жители российских городов увидят Послание президента на медиафасадах

Текст: Галина Мисливская

К инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ) по организации просмотра Послания президента РФ Федеральному собранию подключился один из российских холдингов, владеющий сетью цифровых медиафасадов.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, видеотрансляция Послания будет вестись в режиме ленты новостей в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Новосибирске и других городах. Акцент будет сделан на главных тезисах документа.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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По словам владельца рекламных площадей, они установлены в местах с максимальным трафиком, их общая аудитория превышает 10 миллионов человек в сутки.

В Санкт-Петербурге, например, особый эффект восприятия будет достигнут с помощью крупнейшего в Европе медиафасада, площадь которого равна почти трем футбольным полям. А в Москве и Подмосковье медиахолдинг дополнительно задействует сеть цифровых суперсайтов.

Оглашение Послания президента Федеральному собранию начнется в 12:00 по московскому времени.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию Послания президента.

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