В Уфе сняли на видео спасение женщины из-под завалов после взрыва газа

Спасатели сняли на видео, как обнаружили и спасли женщину из-под завалов в доме, где произошел взрыв газа. Видео разместили в соцсети сотрудники управления гражданской защиты населения Уфы.

Как уточнили в пресс-службе управления, 37-летнюю женщину спасатели обнаружили при проведении разведки на втором этаже дома. Ее накрыло стеной. Сотрудники поисково-спасательного отряда Уфы с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента подняли стену и, зафиксировав ее, вытащили из-под завала пострадавшую . На кадрах видео запечатлен момент, как женщину кладут на носилки.

Напомним, ЧП произошло 15 января в одном из домов на улице Пекинской. Ранним утром здесь произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего в доме на втором этаже обрушился потолок и обрушились межкомнатные перекрытия. Ранее в ГУ МЧС по РБ рассказали о трех пострадавших, среди которых 15-летний подросток.

По данным управления гражданской защиты населения Уфы, сейчас сотрудники газовой службы осматривают газоборудование. Жильцам поврежденных квартир предложили заселиться в Центре размещения пострадавших.

Власти Уфы пообещали оказать всю необходимую помощь жильцам разрушенного дома.