Кадыров предложил создать в России институт по правам семьи

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил создать в России социальный институт Уполномоченного по правам человека. Об этом руководитель региона заявил в своем канале в Telegram вскоре после Послания Федеральному Собранию президента Владимира Путина.

"В связи с огромным значением, уделяемым президентом РФ семье, считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института Уполномоченного по правам семьи при Президенте России. Это сыграло бы большую роль в повышении роли семьи в нашем обществе", - написал Кадыров.

Он также добавил, что в Чечне одни из самых высоких показателей рождаемости в стране, а население республики быстро восстанавливается, "несмотря на пережитые трагедии и понесенные многочисленные людские потери".

"Численность населения, стимулирование роста рождаемости являются одними из самых главных условий роста экономики, социальной сферы, могущества государства", - отметил глава ЧР.

Ранее президент Владимир Путин объявил в Послании Федеральному Собранию ряд мер, которые должны улучшить демографическую ситуацию в России. Так, материнский капитал будут получать семьи уже после рождения первенца, в случае появления на свет второго ребенка родителям выплатят маткапитал, повышенный на 150 тысяч. Кроме того, глава страны предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.