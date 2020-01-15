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15.01.2020 14:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кадыров предложил создать в России институт по правам семьи

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил создать в России социальный институт Уполномоченного по правам человека. Об этом руководитель региона заявил в своем канале в Telegram вскоре после Послания Федеральному Собранию президента Владимира Путина.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости/POOL/ТАСС
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"В связи с огромным значением, уделяемым президентом РФ семье, считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института Уполномоченного по правам семьи при Президенте России. Это сыграло бы большую роль в повышении роли семьи в нашем обществе", - написал Кадыров.

Он также добавил, что в Чечне одни из самых высоких показателей рождаемости в стране, а население республики быстро восстанавливается, "несмотря на пережитые трагедии и понесенные многочисленные людские потери".

"Численность населения, стимулирование роста рождаемости являются одними из самых главных условий роста экономики, социальной сферы, могущества государства", - отметил глава ЧР.

Ранее президент Владимир Путин объявил в Послании Федеральному Собранию ряд мер, которые должны улучшить демографическую ситуацию в России. Так, материнский капитал будут получать семьи уже после рождения первенца, в случае появления на свет второго ребенка родителям выплатят маткапитал, повышенный на 150 тысяч. Кроме того, глава страны предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.

Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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