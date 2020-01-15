Охранник детсада в Нарьян-Маре рассказал, как впустил убийцу ребенка

Следком РФ опубликовал видеозапись следственных действий с охранником детского сада "Сказка" в Нарьян-Маре, где 31 октября 2019-го во время тихого часа был убит шестилетний мальчик.

На видео сотрудник частного охранного предприятия, дежуривший в тот день, рассказывает следователю, как впустил в детсад злоумышленника. Охранник обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть ребенка.

- Подходит человек на крыльцо, нажимает кнопку вызова домофона, срабатывает вон то окно, - показывает обвиняемый на мониторе. - Вижу - человек стоит и ждет, когда я открою дверь. Открываю. Он заходит и поднимается по лестнице. У меня появляются какие-то подозрения. Я решил встать и пойти навстречу ему.

Затем на видеозаписи обвиняемый переходит в другое помещение, где также находятся мониторы, и рассказывает, что сначала не увидел на них посетителя.

- Не было никого в коридорах первого и второго этажа. Присел здесь - вижу, со второго этажа из группы номер шесть выбегает женщина. Я сразу заподозрил что-то не то. Побежал к той лестнице. Третья кровать справа малыша этого была, - рассказывает охранник.

Далее показаны следственные действия в спальне, где произошла трагедия. На полу между кроватями лицом вниз расположен манекен взрослого человека. По словам сотрудника ЧОП, он схватил мужчину, и когда тот развернулся, увидел у него в правой руке нож. Сотрудник учреждения по хозчасти нажала "тревожную" кнопку, в это время охранник и рабочий детсада удерживали злоумышленника на месте до прибытия сотрудников Росгвардии и полиции.

СУ СКР по Архангельской области и НАО завершил расследование уголовного дела в отношении охранника, оно направлено в прокуратуру.

Жителя Нарьян-Мара, обвиняемого в убийстве ребенка, экспертиза признала невменяемым. Он страдает психическим расстройством. Его дело будет направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.