Россияне стали массово пересаживаться на китайские автомобили

Что бы ни говорили те, кто предпочитают в упор не замечать успехи китайского автопрома, статистика не даст соврать: сегмент автомобилей из КНР в 2019 году оказался самым успешным в России. На фоне общего падения рынка на 2,3% "китайцы" смогли нарастить объемы реализации на 12,6%.

Динамика продаж некоторых представителей Поднебесной просто впечатляют. Changan прибавил в 2019 году 86% относительно 2018-го, Geely - 186%, а Haval - 282%! Такой рост обеспечен не только так называемой низкой базой, но и расширением дилерских сетей, маркетинговой активностью (в кои-то веки китайские машины стали рекламировать по ТВ) и выводом ряда интересных новинок. У того же Changan высокие результаты связаны, в основном, с появлением кроссовера CS35 Plus, у Chery - с Tiggo 4 и Tiggo 7, у Haval - с локально произведенными F7 и F7x.

Haval в итоге впервые в своей пятилетней истории присутствия на нашем рынке стал самым популярным среди китайских брендов, установив попутно и рекорд ежемесячных продаж. В декабре компания реализовала 2 270 автомобилей, а в итоге вышла на показатель 12 284 штуки. Это пока еще меньше, чем у большинства иностранных производителей, но уже больше, чем Volvo, Land Rover и Subaru.

Второе место в этом рейтинге - у Geely. Во многом благодаря своему бестселлеру - кроссоверу Atlas, который разошелся тиражом 7 536 единиц, - компания смогла распродать 9 602 машины. Третьим стала Chery - 6 358 штук.

Прежний лидер этого сегмента - Lifan - лишившись производственной площадки в Черкесске, сумел продать только 3 960 автомобилей. Это на 74% меньше, чем в 2018-м. Сделавший серьезный рывок во втором полугодии Changan едва не нагнал конкурентов-соседей по городу Чунцину, оставшись пятым - 2 805 продаж.

Оставшиеся места распределились так: DFM - 1 548 (плюс 7%), FAW - 1 519 (плюс 7%), Zotye - 1 373 (минус 57%), Brilliance - 266 (плюс 56%), Foton - 189 (минус 48%) и HTM - 69 (минус 52%).

Отметим, что в официальную статистику, сформированную Ассоциацией европейского бизнеса, не входят данные о двух китайских марках - JAC и GAC. Таким образом рост продаж в сегменте наверняка должен быть еще выше.

Эксперты полагают, что в 2020 году компании из Поднебесной смогут остаться в плюсе. Этому будет способствовать активное расширение модельного ряда. Как ранее писала "РГ", в России должны появиться более десятка интересных новинок из Китая.