Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия

Так, предложения Владимира Путина, озвученные в послании, по маткапиталу будут стоить бюджету порядка ста миллиардов рублей. Пока эти деньги в бюджете не заложены, поэтому будут приниматься поправки в него.

Что касается социальных выплат на детей с 3 до 7 лет семьям с низкими доходами, то они будут стоить примерно столько же - 100-120 миллиардов, передает ТАСС. При этом, все будет зависеть от того, как будет выглядеть схема этих выплат, поскольку их осуществление - полномочия регионов.

Министр уточнил, что сейчас подобные пособия, как правило, очень маленькие по размеру - 300-400 рублей. Возможно, эти виды выплат будут субсидироваться из федерального бюджета. Все механизмы предстоит проработать Минтруду России.

Напомним, Владимир Путин предложил с этого года выдавать сертификаты на маткапитал при рождении уже первого ребенка, его размер - 466 тысяч 617 рублей. А при рождении второго ребенка добавлять к нему 150 тысяч рублей.

"РГ" провела онлайн-трансляцию Послания президента.