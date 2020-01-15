У Toyota появился RAV4, которому нужна розетка

В Брюсселе Toyota провела презентацию новой модификации кроссовера RAV4, которую без всякой тени скромности представили как "самый лучший гибрид в мире" и возвели в ранг флагмана гибридов компании.

Toyota RAV4 Plug-In Hybrid выглядит чуть стильнее обычного гибрида модели: пересмотрели узор решётки радиатора, вставку в бампере, на которой крепится номерной знак, сделали глянцевой, изменили "губу". Сзади - новый диффузор, глянцево-чёрный. Для кроссовера доступны легкосплавные колёсные диски на 18 и 19 дюймов.

В салоне сделан акцент на новые материалы отделки. Можно заметить также, что у передних кресел чуть более развитые валики боковой поддержки. Для плагин-гибридного RAV4 предложена мультимедиа с 9-дюймовым дисплеем - самым большим из доступных для модели.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Дошли до главного - до гибридной установки. За основу взяли ту, что установлена на Toyota RAV4 Hybrid. Двигатель объёмом 2.5 литра, как заявили в компании, был доработан в соответствии с более высокой производительностью подключаемого гибрида. Известно, что новинка получила литий-ионный аккумулятор увеличенной мощности и модернизированный повышающий преобразователь блока управления системой. За привод задних колёс отвечает пара электромоторов. Суммарная отдача - 306 л.с., в то время как у RAV4 Hybrid она составляет 222 л.с.

Вот чем козыряет новый Toyota RAV4 Plug-In Hybrid. Разгон с места до "сотни" - 6.2 секунды. Это лучший результат среди конкурентов. По предварительным данным компании, новинка обладает самым низким среди полноприводных гибридных кроссоверов D-класса выбросом CO2 - 29 г/км. Только на электричестве новая версия RAV4 может проехать порядка 65 км - тоже рекорд среди своих. Без подключения ДВС модель развивает скорость 135 км/ч. Цифры пока являются предварительными - это подчеркнули на презентации.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Полноценная мировая премьера Toyota RAV4 Plug-In Hybrid состоится во второй половине 2020 года. Дата начала продаж будет определяться в зависимости от конкретного региона. Отметим, что аналогичный кроссовер был представлен японским автопроизводителем в ноябре: он получил название RAV4 Prime и будет продаваться в США.

Напомним, продажи Toyota RAV4 нового поколения в России стартовали осенью 2019 года. Цена стартует от 1 756 000 рублей.