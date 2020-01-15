В Европе стартовали продажи нового субкомпактного Hyundai

Hyundai Motor запустил в Европе продажи нового поколения субкомпактного хэтчбека i10. Напомним, его презентация состоялась осенью 2019 года на международном автосалоне во Франкфурте.

По сравнению с предшественником i10 почти не изменился в длину, но стал шире и ниже на 20 мм. Колесная база возросла на 40 мм.

В новом стиле с округлыми формами и острыми гранями машина выглядит динамично, особенно с окрашенной в черный или красный крышей.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

В более просторном салоне (особенно по ширине, за счет менее выдающейся внутрь обивки дверей) обращают на себя внимание 8-дюймовый тачскрин мультимедиа и декоративный трехмерный паттерн в виде матрицы шестигранников. Салон вмещает пятерых, багажник объемом 252 л имеет двойное дно. Погрузочная высота стала ниже на 29 мм, а заднее сиденье можно сложить движением одной руки из багажника.

Новый i10 гарантирует лучший контроль габаритов за счет опущенного нижнего края лобового и заднего стекол и более узкой задней стойки крыши. Еще больше облегчают маневрирование камера заднего вида и датчики парктроника сзади.

Автомобиль стандартно оснащается системами автоматического торможения перед препятствием, удержания автомобиля в полосе, автоматического переключения между ближним и дальним светом. Все данные поступают от фронтальной камеры. Система информирования об ограничении скорости работает на базе навигационной системы. Предусмотрен и контроль за внимательностью водителя.

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Бортовая система связи BlueLink предоставляет непрерывно обновляемые сводки о погоде, пробках, дорожных камерах, ценах на заправках, позволяет отыскать автомобиль на парковке и имеет функции Aple CarPlay и Android Auto.

В задней подвеcке установлена торсионная балка измененного профиля. В рулевом механизме на 12,5% более жесткий на кручение вал и на 5% уменьшено передаточное число. Все вместе должно сделать автомобиль острее, стабильнее в поворотах и наделить его лучшей обратной связью по рулю.

Двигателей два, оба бензиновые - 1,0-литровый (66 л.с., 96 Нм) и 1,2-литровый (83 л.с., 118 Нм). Коробки передач - 5-ступенчатая механическая и 5-скоростной "робот". Все машины стандартно комплектуются системой "старт-стоп".

Фото: Пресс-служба Hyundai.

На выбор доступен "эко-пакет" с более "длинными" передачами, 14-дюймовыми колесами вместо 15- и 16-дюймовых и двухместным задним диваном вместо трехместного.

Летом линейку i10 пополнит "заряженный" i10 N с еще более выразительными бамперами, дневными ходовыми огнями в виде трех полос, спортивными сиденьями, рулем, металлическими накладками на педалях, "красными штрихами" в экстерьере и интерьере, и 1,0-литровым турбомотором (99 л.с., 172 Нм) в паре с 5-ступенчатой МКПП.

В Германии новый i10 стоит от 10 990 евро (примерно 755 000 рублей). В России модель продавать не планируют.