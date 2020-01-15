Кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, и внедрять раздельный сбор мусора ​​призвал президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Однако пока регионы, в основном города-миллионники, только пытаются внедрять раздельный сбор мусора. Однозначно успешными эти проекты назвать сложно, тем более что проблема не только в сборе мусора, но и в его дальнейшей переработке.

До сих пор в большинстве регионов не актуализированы территориальные схемы обращения с отходами, хотя скорректировать их и провести общественные обсуждения необходимо было до 1 января 2020 года. Однако, как показал мониторинг Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, обсудили схемы с населением лишь 55 регионов, 13 находятся на стадии обсуждения, а 17 даже не приступили к обсуждению. "Треть регионов впрямую нарушила федеральный закон, - констатирует глава комитета Владимир Бурматов, - хотя у регионов было два года на обсуждение с гражданами".

Кроме того, зачастую порядок проведения общественных обсуждений схем был нарушен. Например, заключения об учете поступивших замечаний размещались либо в день окончания общественных обсуждений, либо еще позже (Алтайский и Камчатский край, Астраханская, Нижегородская и Орловская области), отсутствовали уведомления о проведении обсуждений или заключения об учете поступивших замечаний (Карелия, Курская область).

Всего в ходе обсуждений поступило 5341 предложение и замечание, из них региональные власти учли лишь 1954 (36%). Граждане дали 47% замечаний, больше половины предложений - от региональных операторов по обращению с ТКО. В целом по стране учтено лишь 13% замечаний граждан, 61% - регоператоров и 75% - региональных органов власти. Получается, что обсуждения прошли по большей части между регоператорами и чиновниками.

"Регионы провоцируют возмущение граждан, - говорит Бурматов. - В 37 регионах граждане вообще не участвовали в обсуждениях, формально от них не поступило ни одного замечания. То есть обсуждения были, а предложений от граждан не было. Как такое может быть?" В большинстве случаев учитывались предложения и замечания, поступившие от регоператоров. В Ставрополье, Томской, Орловской, Самарской и Кемеровской областях не удовлетворили ни одного замечания от граждан. В Архангельской области от граждан поступило больше всего замечаний - 1068, учтено - 1, а в Татарстане из 512 удовлетворено 10. При этом в Архангельской и Рязанской областях, Башкирии и Удмуртии учтено 100% замечаний регоператоров.

При обсуждении схем учтено лишь 13% замечаний граждан, но 61% - регоператоров и 75% - чиновников

Среди регионов, где все было проведено по правилам, и иногда даже не единожды, - Курская, Волгоградская, Ростовская и Ленинградская области, Приморье.

Минприроды только планирует оценить эту работу регионов. "То, как глава региона контролирует ход реформы обращения с ТКО, показывает уровень эффективности работы управленческой команды и ее лидера. Оценки работе и антиработе, естественно, будут даны. Одновременно хотелось бы подчеркнуть, что каждый новый объект системы ТКО должен проходить процедуру общественных слушаний. Это прописано в законе, и на этом настаивает минприроды", - сообщили "РГ" в министерстве.

13 января депутаты направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить, как в регионах проводились обсуждения, а 16 января, в Госдуме пройдет заседание комитета, на котором представители минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) изложат свои соображения по этому поводу.

Проблема в том, что РЭО уже весной должен представить федеральную схему по обращению с отходами, а сделать без актуализированных территориальных схем проблематично. Однако в минприроды "РГ" сообщили, что РЭО сейчас совместно с министерством работает над созданием федеральной схемы, уточнив, что процесс ее формирования "не связан напрямую с актуализацией территориальных схем". Если от региона не поступают актуализированные данные, то для формирования федеральной схемы будут использованы данные ППК РЭО.

По данным министерства, на 1 января 2020 года актуализировано 56 схем, в течение этого года будут готовы еще 23, 6 регионов не дали окончательного ответа, в какой срок смогут актуализировать свои схемы.

Проверено на месте

"Российская газета" проверила, как в регионах принимаются территориальные схемы обращения с отходами. Их проекты власти должны обсуждать всем миром, а потом дорабатывать с учетом мнения жителей города, поселка, деревни и так далее - по всем населенным пунктам.

Ведь эта схема затрагивает интересы практически всех, поскольку касается не только сбора и вывоза мусора, но и организации его обработки, утилизации, а также захоронения отходов. То есть от территориальной схемы зависит экологическая ситуация в регионе и комфорт проживания в нем людей.

Выяснилось, что не во всех регионах к обсуждению "всем миром" подошли ответственно. Например, в одном из них территориальную схему обращения с отходами вроде и опубликовали на сайте регионального правительства, но надежно спрятали в интернет-глубинах. Даже людям, знающим об открытии слушаний, нелегко было найти предмет обсуждения. Пришлось жителям подавать иск в суд.

О результатах нашей проверки читайте в ближайшем номере "РГ".