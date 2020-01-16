AFP назвало Мишустина эффективным менеджером

Agence France-Presse (AFP) назвало неожиданным выдвижение кандидатуры главы российской Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства. Между тем французское агентство охарактеризовало его как эффективного менеджера.

Эксперты AFP отметили заслуги Мишустина в реструктуризации и цифровизации налоговой службы. Агентство пишет, что руководитель ФНС выступил "активным сторонником цифровизации российской экономики".

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Уже на сегодняшнем заседании Госдума рассмотрит кандидатуру на пост премьера.

Справка "РГ"

В апреле 2010 года Владимир Путин, занимавший тогда пост председателя правительства, назначил Михаила Мишустина главой Федеральной налоговой службы. Под его руководством ФНС из ведомства, выполняющего узкоспециальные задачи по сбору налогов, превратилась в современную высокотехнологичную структуру, заслужив авторитет не только в России, но и в ведущих странах мира.