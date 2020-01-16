Армия взяла под контроль район у российского посольства в Бейруте

Ситуация близ посольства России в Бейруте стабилизировалась после столкновений между демонстрантами и полицейскими. Армия и полиция взяли под контроль район, заблокировав подступы к месту беспорядков.

Остававшиеся здесь демонстранты были разогнаны с применением силы и слезоточивого газа, сообщает РИА Новости. По данным ливанского Красного креста, при столкновениях в Бейруте пострадали не менее 35 человек. Со стороны полиции ранены более 15 сотрудников.

Посольство РФ оказалось в центре столкновений случайно. Напомним, столкновения начались на улице Корниш эль-Мазраа у здания полиции, расположенного напротив дипмиссии. Протестующие требовали выпустить своих сторонников. Полиция применила против демонстрантов силу после того, как те стали забрасывать стражей порядка камнями и использовать петарды. Несколько из них разорвались на территории посольства. Ранее сообщалось о разрыве гранаты со слезоточивым газом. Пострадавших среди дипломатов и сотрудников посольства нет.