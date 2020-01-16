Японские власти усилили сбор информации о пневмонии нового типа

Инфицирование зарегистрировано на территории префектуры Канагава. Заболевшим оказался китаец, который на постоянной основе проживает в указанном регионе.

В начале января этот мужчина посетил город Ухань (провинция Хубэй в КНР - прим. "РГ"). После возвращения в Японию у него появились симптомы простудного заболевания, в частности поднялась высокая температура. Пациента незамедлительно госпитализировали. Он быстро пошел на поправку, 15 января его выписали из больницы.

Напомним, что китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань в конце декабря прошлого года. К настоящему моменту на территории Поднебесной зафиксирован 41 случай заболевания, один из которых привел к смерти человека. Шестеро пациентов до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, одна заболевшая новым вирусом была обнаружена на территории Таиланда. Речь идет о 61-летней женщине, прилетевшей из Ухани в Бангкок. На данный момент ее здоровью ничто не угрожает.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не пришла к единому выводу относительно того, может ли обнаруженный в Ухани коронавирус передаваться от человека к человеку.