Видео: Крымская трасса "Таврида" готова на 85 процентов

Компания-подрядчик строительства федеральной трассы "Таврида" Керчь - Севастополь отчиталась о 85-процентной готовности объекта. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО "ВАД" Григорий Назаров.

- Строительно-монтажные работы идут сейчас на семи этапах трассы от Керчи до Севастополя, - пояснил Назаров. - Участки от Керчи до Симферополя активно строились в рамках первой очереди, поэтому основное внимание сейчас уделяется пятому и шестому этапам "Тавриды", - это обход Симферополя и Бахчисарайский район.

Сейчас строители устанавливают шумозащитные экраны вблизи жилых массивов, возводят мосты и надземные пешеходные переходы. На пятом и шестом этапах обустраивают насыпь основного хода и щебеночное основание под укладку асфальтобетона. На седьмом этапе укладывают бортовой камень, водоотводы и строят лестничные сходы на искусственных сооружениях.

Уже весной на трассе начнется масштабная укладка третьего слоя асфальтобетона, который к сентябрю 2020-го будет на всех 250 километрах трассы. Причем, на втором и третьем этапах "Тавриды" верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен на двух полосах на 85 километрах. Когда на улице установится стабильная плюсовая температура, дорожники перепустят машины с открытых полос на эти участки, чтобы освободить их для асфальтоукладчиков.

Напомним, первая очередь трассы протяженностью 190 километров в двухполосном исполнении открыта в декабре 2018 года и обеспечила быстрый и удобный проезд от Керчи до Симферополя в обход "вечной" пробки в районе поселка Береговое перед Феодосией, где гости полуострова и крымчане простаивали часами. В мае 2019 года открыта важная транспортная развязка на въезде в Симферополь со стороны Керчи.

Строительство второй очереди позволит автомобилистам в сентябре проехать по четырем полосам трассы через весь полуостров от Крымского моста до Севастополя. А ввод автодороги "Таврида" в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.