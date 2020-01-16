"РГ"-советы: На какие фильмы сходить в кино на этой неделе

11 фильмов разных жанров и разных стран вышли в прокат 16 января.

Например, фантастическая картина "Сквозь снег", в которой поезд выживших мчится в разрушенном мире: в голове, ближе к паровозу - богатые, в хвосте - бедные. Что позволено "Юпитерам", не позволено "быкам", и вот-вот грядет восстание - все хотят жить лучше... Фильм сделан в копродукции Чехией и Южной Кореей.

Россия представлена в ряду фильмов, которые наполнили кинотеатры с четверга, лентой "(Не)идеальный мужчина". Говорят, эта комедия может составить конкуренцию самому чемпиону по сборам - "Холопу". Однако зритель сам скажет свое слово. Когда показывали "Холопа", были новогодние каникулы, и россияне активно ходили в кино. Захочет ли сейчас зритель так же бодро смотреть фильм о том, как девушка устала от несовершенства окружающих ее особей мужского пола и завела себе робота. Основная интрига картины - сможет ли робот соответствовать всем потребностям главной героини, ведь женщины, как известно, сами на знают, чего хотят. В главных ролях снялись Юлия Александрова и Егор Крид. Сценарий к картине написал Жора Крыжовников. Но снимать не стал - переключился на "Лед 2". И вот в картине по сценарию Крыжовникова другой режиссер - Марюс Вайсберг. Тот самый, который снял обе "Бабушки легкого поведения", несколько фильмов "Любовь в большой городе" и "8 новых свиданий". В случае с "Бабушками…" - цифры в прокате были особенно симпатичными. Посмотрим, что покажет "…мужчина", пусть и "(Не) идеальный". Наверное, лучше было выпустить этот фильм в прокат к 8 марта. Впрочем, проблема женского поиска актуальна в любое время года.

Если вы человек основательный, и вам хочется докопаться до сути вопроса, "чего хочет женщина", купите билет на фильм "Проксима" Алис Винокур. Увы, режиссеру не дали визу, и она не успела на российскую премьеру, поэтому представляли на ней фильм одни мужчины: два российских актера, снявшихся в этом международном проекте, и ...космонавт Сергей Крикалев. Сам фильм о том, что мы не можем жить без космоса. Мы - это женщины. Нас все время куда-то тянет. Например, на работу, когда дети еще маленькие. В данной конкретной картине мама - Ева Грин - астронавт, и ее утверждают на серьезный полет длиною в год. Но у нее есть маленькая дочь, Стелла, с отцом которой она в разводе. Бывшего мужа героини Евы Грин играет Ларс Айдингер - актер, хорошо известный широкому российскому зрителю по фильму "Матильда", где сыграл Николая Второго. Драма матери, которая не может быть рядом с дочкой - самым близким ей человечком - и наблюдать, как она взрослеет, показана в фильме "Проксима" на фоне профессиональных отношений с другими членами экипажа. Они - мужчины, и приоритеты у них в жизни совсем иные.

Премьера этой ленты состоялась в 2019 году на фестивале в Торонто, где картина получила приз жюри. Продюсер с российской стороны Анна Качко много сил вложила в продвижение фильма - он также побывал на престижном фестивале в Сан-Себастьяне.

Любопытный факт - и продюсер, и режиссер, и сценарист - мамы дочерей как раз близких по возрасту к Стелле, так что фильм не может не растрогать, а под космосом подразумевается любая деятельность, которой занята работающая мать.

Что касается известного космонавта Сергея Крикалева - он честно признался, что фильмы о космосе часто бывают неточны в деталях. Лично его любимая картина - "Аполлон 13". Но и этот фильм он представляет с удовольствием,потому что, по его мнению, чем больше снимают про космос, тем лучше.

Фото: kinopoisk.ru

Если ваша душа просит серьезной и качественной драмы, посоветуем вам фильм "Песня имен" (режиссер Франсуа Жирар). Это картина совместного производства Канады и Венгрии. В главных ролях задействованы Тим Рот и Клайв Оуэн - это первая причина, по которой стоит на нее пойти. Почти двухчасовая, переворачивающая душу, история о том, как маленького гениального еврейского скрипача из Польши, чья семья пострадала во время Второй мировой, взяла к себе лондонская семья. Но в день своего первого выступления вундеркинд таинственным образом исчез. Мартин - сын тех самых "усыновителей" из Лондона, для которого польский скрипач стал больше чем брат, посвящает свою жизнь тому, чтобы разгадать тайну этого исчезновения.

Фильм "Песня имен" на самом деле о том, что есть гении - люди, отмеченные свыше. За ними лучше следовать, не задаваясь лишними вопросами. Иногда быть с ними рядом - уже счастье. И пребывание рядом с тем, кто по-особому воспринимает мир, порой дарит неожиданные открытия и душевные озарения другим людям.

О фильме "Маяк", который, по мнению некоторых зрителей, был лучшим на Каннском кинофестивале в 2019 году, хотя в основной конкурс и не вошел, "РГ" писала несколько раз.

Также заслуживает внимания картина "Особенные". Представлять ее в Москву недавно приезжали четыре члена съемочной группы: режиссеры Оливье Накаш и Эрик Толедано (создатели кинохита "1 + 1") и актеры Венсан Кассель и Рада Катеб. Кассель и Катеб играют в фильме еврея и мусульманина, которые заботятся о трудных подростках с особенностями психического развития. Два главных героя борются за то, чтобы обеспечить сложным детям хоть какую-то жизнь в социуме.

Самый сильный "грех" фильма - излишняя документальность. Но она же и самое большое его достоинство.