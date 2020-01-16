В Японии усилят контроль в аэропортах из-за пневмонии нового типа

В японских аэропортах усилят контроль за состоянием прибывающих в страну пассажиров после обнаружения на территории островного государства первого заболевшего пневмонией нового типа. Об этом на пресс-конференции рассказал министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Кадзуёси Акаба.

"Примем все возможные меры", - заявил глава ведомства, на которого ссылается агентство Киодо. По его словам, минтранс в решении этого вопроса будет тесно сотрудничать с руководством местных аэропортов и морских гаваней.

Напомним, что инфицирование коронавирусом нового типа было зарегистрировано на территории японской префектуры Канагава. Заболевшим оказался китаец, который на постоянной основе проживает в указанном регионе. В начале января мужчина посетил город Ухань (провинция Хубэй в КНР - прим. "РГ") и после возвращения в Японию почувствовал недомогание. Пациента в скором времени госпитализировали. Местные врачи быстро поставили его на ноги. Пациент 15 января выписался из больницы.

После данного случая кабинет министров Японии усилил изучение информации о пневмонии нового типа. В частности, в канцелярии премьер-министра при кризисном штабе был учрежден отдел по сбору соответствующих данных.

Изначально пневмония нового типа была выявлена в Китае. Там сообщили о вспышке в городе Ухань в конце декабря прошлого года. К настоящему моменту на территории Поднебесной зафиксирован 41 случай заболевания, один из которых привел к смерти человека. Шестеро пациентов до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, одна заболевшая новым вирусом была обнаружена на территории Таиланда. Речь идет о 61-летней женщине, прилетевшей из Ухани в Бангкок. На данный момент ее здоровью ничто не угрожает.

Пока специалисты не могут дать однозначный ответ на вопрос относительно возможности вируса передаваться от человека к человеку. Об этом говорят и во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).