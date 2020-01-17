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17.01.2020 09:20
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ начал выпуск "зимней" Lada Vesta

Текст: Валерий Карташов

В начале ноября 2019 года "Российская газета" сообщала о том, что с появлением "автоматической" модификации Lada Vesta модель получит и новую, так называемую "зимнюю" версию.

Теперь эта информация подтверждается. Пользователь под ником Chilvov рассказал, что приобрел в декабре прошлого года Lada Vesta AT в исполнении Comfort Winter.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Особенностью новой комплектации является наличие "теплых" опций - подогрева рулевого колеса, обогрева лобового стекла, подогрева зеркал и трёхуровневый подогрев передних сидений.

Версия Comfort с пакетом Winter построена на основе комплектации Comfort+Image и в настоящее время отсутствует в прайсе на официальном сайте Lada, но скоро информация должна обновиться.

Напомним, продажи Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.) стартовали 25 ноября 2019 года. Диапазон цен 751 900-1 004 900 рублей.

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