АвтоВАЗ начал выпуск "зимней" Lada Vesta

В начале ноября 2019 года "Российская газета" сообщала о том, что с появлением "автоматической" модификации Lada Vesta модель получит и новую, так называемую "зимнюю" версию.

Теперь эта информация подтверждается. Пользователь под ником Chilvov рассказал, что приобрел в декабре прошлого года Lada Vesta AT в исполнении Comfort Winter.

Особенностью новой комплектации является наличие "теплых" опций - подогрева рулевого колеса, обогрева лобового стекла, подогрева зеркал и трёхуровневый подогрев передних сидений.

Версия Comfort с пакетом Winter построена на основе комплектации Comfort+Image и в настоящее время отсутствует в прайсе на официальном сайте Lada, но скоро информация должна обновиться.

Напомним, продажи Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.) стартовали 25 ноября 2019 года. Диапазон цен 751 900-1 004 900 рублей.