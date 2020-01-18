Белый дом: Обвинения в адрес Трампа могут нанести ущерб стране

Статьи обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента могут нанести стране и ее институтам значительный ущерб. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

В документе отмечается, что американский лидер рассчитывает на завершение этого "предвзятого и неконституционного" импичмента, а конгрессу пора "обратить внимание на работу американского народа и оставить в прошлом такие сфабрикованные политические расследования", - цитирует ТАСС.

Гришем также рассказала о юристах, которые будут защищать Трампа в Сенате. Это бывшие прокуроры, которые расследовали скандал с участием экс-президента США Билла Клинтона, Кеннет Старр и Роберт Рэй, личный адвокат президента Джейн Раскин, юрисконсульты Белого дома Пэт Сиполоуни и Джей Секьюлоу и другие. Гришем подчеркнула, что президент не сделал ничего плохого и уверен, что эта команда "будет защищать его, избирателей и демократию от безосновательного и нелегитимного импичмента".

Напомним, Дональд Трамп стал третьим президентом, которому объявили импичмент. Поводом стал июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили Трампа в давлении на лидера другой страны. Якобы он просил Зеленского инициировать разбирательство в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Трамп заявил, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией. На этой неделе демократы Палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат.