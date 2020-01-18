Десятилетние автомобили: что выбрать от 250 тысяч рублей

Десять лет для машины - возраст солидный. Некоторые модели за такой период успевают пережить смену поколения, а то еще и рестайлинг. Автовладельцы же к этому моменту разделяются на два лагеря. Одни все силы бросают на то, чтобы купить свежую машину, а вот другие, понимая, что за дорого "десятилетку" никто продавать не будет, наоборот, охотятся за самыми ухоженными экземплярами, которые еще послужат. Смотрим, у кого в 2020 году юбилей и за сколько такие модели предлагаются на российском вторичном рынке.

Volkswagen Polo Sedan

Как гласила когда-то реклама - это твой первый "Фольксваген". "Бюджетный" седан немецкой марки даже спустя десятилетие остается бестселлером. Уважаемый бренд, хороший набор потребительских характеристик и невысокая цена сделали свое дело. Правда, роль эталона класса "Поло Седан" потихоньку утратил - главные конкуренты сменили поколение и стали куда современнее.

Сегодня на вторичном рынке России масса предложений на любой вкус и кошелек. Цены также самые разнообразные - от 250 000 рублей за "уставшие" образцы первых лет выпуска, до 900 000 рублей за годовалые экземпляры на гарантии. С выбором б\у-версий нужно быть осторожным: Polo Sedan очень полюбился в корпоративных парках и особенно в такси, где из машин выжимали все соки. О том, как правильно купить самый недорогой Volkswagen - в нашей отдельной статье.

Kia Sportage III/Huyndai ix35

Фото: Пресс-служба Kia.

Из пары корейских кроссоверов, которые являются техническими копиями друг друга, в 2010 году фурор произвел, конечно, Sportage. Дизайн модели третьего поколения оказался настолько футуристичным, что на машину заглядывались даже из "Мерседесов". А учитывая относительно доступные цены и традиционно хорошие комплектации, спрос не заставил себя ждать. Интересно, что куда более скромный внешне ix35 в тени "собрата" не затерялся и также разошелся хорошим тиражом.

В Россию кроссоверы поставлялись с двумя 2.0-литровыми моторами - бензиновым и дизельным. Можно было выбрать механическую или автоматическую коробку передач, а также передне или полноприводную версию. К сожалению, бензиновый двигатель оказался не самым удачным - владельцев долгое время преследовали проблемы с поршневой группой. Сегодня и Sportage, и ix35 на вторичном рынке представлены в большом разнообразии по цене от 500 000 рублей. Подробнее о подержанном Sportage III - здесь.

Peugeot 3008

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Сегодня трудно в это поверить, но десять лет назад в России французский бренд Peugeot входил в список топ-20 по продажам, а модель 308 опережала по реализации Toyota Corolla.

Для поддержки спроса в 2010 году французы выводят на наш рынок необычный кроссвэн 3008. Модель обладала компоновкой минивэна, высоким клиренсом и при этом весьма неплохими настройками управления. Жаль, у 3008 был только передний привод и специфический набор комплектаций: в базе предлагался атмосферный мотор 1.6 только с механикой, вариант с автоматом подразумевал дорогой турбодвигатель, а с дизелем шел простенький робот EGS.

Машина бестселлером не стала, но продавалась уверенно. Сегодня на рынке кроссвэн встречается главным образом в исполнении 1.6 Turbo с автоматом. Двигатель имеет свои нюансы по эксплуатации, зато японский автомат Aisin надежен. Цены начинаются от 300 000 рублей за укатанные образцы. Хороший вариант с проверенной историей из одних рук обойдется около 650 000 рублей.

Kia Sorento II

Фото: Пресс-служба Kia.

Формально кроссовер появился осенью 2009 года, однако в массовую продажу в России поступил уже в 2010 году. Главным отличием от предшественника стал отказ от рамной конструкции.

Над внешностью солидной машины работал лучший на тот момент дизайнер Питер Шрайер, а в моторной гамме появился новый дизель 2.2 мощностью 200 лошадиных сил. Kia Sorento II оказался настолько удачным, что в модернизированном виде продается в нашей стране по сей день параллельно с кроссовером третьего поколения, получившим у нас имя Sorento Prime.

На вторичном рынке Kia Sorento II в основном представлен с бензиновым агрегатом 2.4, автоматом и полным приводом, однако и дизель найти не проблема. Экземпляры 2010 года с пробегом около 200 тыс.км обойдутся не менее чем в 600 000 рублей. За ухоженные версии в очень хорошем состоянии сегодня просят не менее 900 000 рублей.

Toyota Highlander II (restyling)

Фото: Пресс-служба Toyota.

Несмотря на то, что второе поколение вседорожника Highlander было представлено еще в 2007 году, в России о нем официально узнали только с появлением рестайлинговой версии в 2010-м. Самое интересное, что мировая премьера этой модификации состоялась именно в России. Так что для отечественных покупателей "Хайлендер", по сути, существует, начиная с 2010 года.

У нас машина предстала в единственной версии с бензиновым мотором 3.5, полным приводом и автоматом. Простых комплектаций не было: просторный семиместный салон, кожаная отделка и почти все опции шли сразу. Highlander отличался хорошим комфортом и скоростными характеристиками при легковой управляемости. Из недостатков - слабые внедорожные способности. Собственно, кроссовер и позиционировался как аналог LC Prado, только без доплаты за раму, раздатку и понижайку.

Как и все "Тойоты" в нашей стране, Highlander очень ликвиден и переоценен на вторичном рынке. Десятилетнюю машину дешевле миллиона рублей можно не искать. Пробеги таких экземпляров - от 200 до 300 тыс.км, а значит нужно будет готовиться к тому, чтобы перетряхнуть как минимум всю ходовую и расходники, уплотнители, резинки и прочее. Обойдется недешево. Лучше сразу смотреть варианты с пробегом хотя бы около 150 тыс.км - за такие просят около 1.3 миллиона рублей.

Ford Explorer V

Фото: Пресс-служба Ford.

Революция как для самой компании Ford, так и для поклонников непосредственно легендарной модели Explorer. Поддавшись на кроссоверные тренды, американцы отказались от рамы и по сути от внедорожного прошлого.

Explorer пятого поколения превратился в огромный семиместный кроссовер, главной фишкой которого стал впечатляющий дизайн. Автомобиль на момент 2010 года выглядел реально круто, имел отличное оснащение и 294-сильный двигатель. При этом по цене машина оставалась достаточно демократична. Чуть позже появился еще более впечатляющий вариант Sport с 340-сильным турбомотором, который был способен утереть нос даже Porsche Cayenne.

На вторичном рынке Ford Explorer предлагается сегодня где-то от 800 000 рублей за самые старые образцы с пробегом за 200 тыс.км. За 1.1 млн рублей можно присмотреть достойный экземпляр, а рестайлинговые версии с дефорсированным под налоги 249-сильным двигателем начинаются от 1.5 миллионов рублей.

Lexus CT200h

Фото: Пресс-служба Lexus.

В 2010 году японская компания Lexus показала свою самую маленькую модель - хетчбек CT200h. Главной ее фишкой стала безальтернативная гибридная силовая установка суммарной мощностью 136 лошадиных сил.

По сути, это был переделанный гибрид Toyota Prius, накрытый более стильным кузовом с пафосным логотипом и с более дорогим интерьером. Тяжелый хетчбек не обладал ни особыми скоростными, ни комфортными характеристиками, но по-своему был интересен. Странная машина в нашей стране брала тем, что это был самый недорогой Lexus.

До России хетчбек добрался уже в 2011 году и был встречен ожидаемо прохладно. Немногочисленные экземпляры, главным образом, из-под девушек, на вторичном рынке сегодня стоят от 850 000 рублей.

Nissan Patrol VI

Фото: Пресс-служба Nissan.

Легенда внедорожного мира в 2010 году меняет поколение и, кажется, окончательно переходит на премиальное позиционирование. Шикарный аппарат остается верен раме и внедорожному потенциалу.

Однако в VI поколении машине не хватает главного - отличного дизеля и недорогих базовых версий, к которым привыкли поклонники модели. В результате внедорожник не выдерживает конкуренции с заклятым соперником TLC200 и в 2014 году покидает российский рынок. Правда, модель остается в нашей стране под видом флагмана Infiniti QX80 и, надо сказать, в таком премиум-образе довольно неплохо продается.

На вторичном рынке Nissan Patrol VI представлен только с V-образной "восьмеркой" мощностью 405 лошадиных сил, которая без устали пьет бензин. Исполинский внедорожник шестого поколения сегодня можно приобрести от миллиона рублей за самые старые экземпляры. Самые свежие "Патрули" из одних рук с пробегом около 100 000 км обойдутся в районе двух миллионов рублей.

Chevrolet Camaro V

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

В 2007 году на экраны кинотеатров выходит блокбастер "Трансформеры", в котором одну из главных ролей исполнил концепт-кар знаменитого американского мускул-кара Chevrolet Camaro. Машина настолько эффектна, что в нее влюбляются все мальчишки мира с бензином в крови. Ну а в 2010 году на рынок выходит серийное воплощение - Camaro пятого поколения, которое впервые официально начинает поставляться в Россию.

В США ретро-футуристичный спорткар при стартовой цене около миллиона рублей (в переводе по курсу 2010 года) становится бестселлером, а вот в России на "Камаро" устанавливают цену на уровне топ-версий купе от Mercedes и BMW, что резко остужает пыл потенциальных покупателей.

Частично виной такого позиционирования становится сам класс muscle-car, отличительными чертами которого всегда были очень эффектная внешность и мощные двигатели при относительно бюджетном исполнении интерьера и средненькими настройками управления. В США это и компенсировалось невысокой ценой. У нас же мощные моторы не прошли по таможенным и налоговым тарифам, а покупатели удивились простоте салона на фоне европейских конкурентов.

В результате продажи новых машин получились штучными, а покупатели чаще заказывали подержанные экземпляры из США, которые были дешевле. Так или иначе, найти сегодня подержанную американскую легенду не проблема. Основной спрос пришелся на среднюю версию с двигателем V6 3.6, цена на которую начинаются от миллиона рублей. Мощнейшее исполнение SS с мотором V8 6.2 не найти дешевле 1.5 миллионов рублей.