На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, написал руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макагон в Facebook.

По его словам, подписание соглашения с российской стороной позволило избежать повышения тарифов на прокачку газа для украинских потребителей в четыре раза. В то же время из-за запуска "Турецкого потока" Украина потеряла 15 миллиардов кубометров транзита в год. Больше всего пострадала Молдавия, которая лишилась практически всей транзитной выручки, полагает чиновник. Через молдавскую ГТС осуществлялся транзит в румынском направлении. Однако он может прекратиться, если Россия начнет поставлять газ в Румынию со стороны Болгарии.

Напомним, "Газпром" и "Нафтогаз" 30 декабря подписали соглашение о транзите газа в ЕС через территорию Украины. В соответствии с документом, российская сторона гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие четыре года. Кроме того, стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.