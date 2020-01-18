Проект "Вагон". УАЗ рассказал об уникальном автомобиле для Минобороны

Сегодня суббота, а это значит, что Ульяновский автомобильный завод вновь подготовил для нас историю об уникальной машине.

На этот раз компания рассказала о проекте "Вагон" - этот автомобиль был разработан по требованию Главного автотранспортного управления (ГЛАВТУ) Минобороны и Минавтопрома. Ведущим конструктором "полноприводника" с кузовом вагонного типа был Александр Щербаков.

Первыми увидели свет опытные образцы УАЗ-3972 - бескапотники третьего поколения перспективного семейства.

А уже в 1990 году были построены три экземпляра военного санитарного фургона на мостах с редукторами внешнего зацепления и один "гражданский" микроавтобус на безредукторных мостах. Впрочем, в серию модель так и не пошла.

Усилия инженеров не прошли даром: наиболее прогрессивные наработки впоследствии нашли применение в новых моделях наших внедорожников.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала о том, что выход модернизированного внедорожника УАЗ "Патриот", так называемого "Русского Прадо", состоится во второй половине 2021 года, а не в 2020 году. Автомобиль получит турбированный мотор, новую раму, независимую переднюю подвеску, новый интерьер, особенно в задней части, новую головную оптику, фонари:

Также УАЗ представил лимитированную версию "Патриота" - Antarctic Edition. Выпуск внедорожника приурочили к 200-летию открытия Антарктиды, которое отмечают в нынешнем году. Производство спецверсии "Патриота" стартует в марте: УАЗ планирует выпустить всего 200 таких автомобилей.

Стоит отметить, что в прошлом году УАЗ продал в России 38 892 машины.