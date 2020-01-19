Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев не видит в отставке правительства ничего необычного. Он призвал граждан относиться к таким событиям спокойно.

"Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Может, в последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие", - заявил Медведев в интервью Первому каналу.

Он добавил, что вопросы потенциальной отставки кабмина президент и премьер обсуждают уже на этапе формирования кабинета.

"Это совершенно нормально", - отметил бывший председатель правительства.

Напомним, Дмитрий Медведев и его кабинет подали в отставку вечером 15 января после оглашения президентом Послания Федеральному собранию. Новым премьер-министром назначен бывший глава налоговой службы Михаил Мишустин. Медведев стал заместителем главы Совета безопасности России.