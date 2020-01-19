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19.01.2020 00:09
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев не видит в отставке правительства ничего необычного. Он призвал граждан относиться к таким событиям спокойно.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране. Может, в последние годы это не было очень часто, но тем не менее это совершенно обычное событие", - заявил Медведев в интервью Первому каналу.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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Он добавил, что вопросы потенциальной отставки кабмина президент и премьер обсуждают уже на этапе формирования кабинета.

"Это совершенно нормально", - отметил бывший председатель правительства.

Напомним, Дмитрий Медведев и его кабинет подали в отставку вечером 15 января после оглашения президентом Послания Федеральному собранию. Новым премьер-министром назначен бывший глава налоговой службы Михаил Мишустин. Медведев стал заместителем главы Совета безопасности России.

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