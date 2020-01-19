Юристы Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы

Юристы Дональда Трампа назвали инициированный палатой представителей процесс импичмента "нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента". Об этом сообщает РИА Новости.

Один из юристов заявил, что все происходящее сейчас - это неприкрытая попытка отменить результаты прошлых выборов и вмешаться в выборы предстоящие. "Представление к импичменту недействительно с точки зрения конституции, так как не выдвигает обвинений в каком бы то ни было преступлении или нарушении закона", - добавил источник из окружения Трампа.

Напомним, на этой неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат. Ранее конгрессмены приняли соответствующую резолюцию. Демократы обвиняют хозяина Белого дома в превышении полномочий и воспрепятствовании работе сената. Первые заседания по импичменту начнутся в сенате 21 января.