СК завел дело о халатности после крупного пожара в ТЦ Владивостока

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту крупного пожара в одном из старейших торговых центров Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Напомним, пожар в ТЦ "Максим" вспыхнул утром 21 сентября. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось лишь через сутки. Никто не пострадал, однако предприниматели понесли большой ущерб. По итогам проверки региональной прокуратуры выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в складском помещении одного из кафе. Также было установлено, что в данной комнате не была установлена автоматическая система пожаротушения. Кроме того, выяснилось, что должностные лица МЧС не проверили соблюдение данным заведением норм пожарной безопасности.

Как уточнили в следственном ведомстве, в данном кафе, расположенном на четвертом этаже ТЦ, также не работала пожарная сигнализация. Из-за этого при пожаре не поступило сообщение о возгорании, и огонь распространился на другие помещения. В результате был нанесен ущерб на сумму не менее семи миллионов рублей.

Следователи считают, что данная ситуация возникла из-за того, что с марта 2018 года по сентябрь 2019 года должностные лица регионального министерства по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий в ходе плановой проверки не выявили нарушения.

По данному факту ведомством возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств ЧП.