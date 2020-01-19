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19.01.2020 04:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стала известна причина пожара в ТЦ Владивостока

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Причиной крупного пожара в одном из старейших торговых центров Владивостока стало короткое замыкание электропроводки в помещении склада одного из кафе.

Как сообщается на сайте управления Генеральной прокуратуры РФ в ДФО, в результате проверки выяснилось, что в этом помещении отсутствовала автоматическая установка пожаротушения.

Фото: РИА Новости
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Стало известно также, что должностные лица ГУ МЧС России по Приморскому краю не проверили соблюдает ли заведение общественного питания требования безопасности. В связи с этим генпрокурор РФ Игорем Ткачёвым внес представление в региональный главк МЧС. После его рассмотрения контроль за исполнением законодательства о пожарной безопасности усилится.

Напомним, пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке на площади 1,5 тысячи квадратных метров начался утром 21 сентября. Справиться с ним окончательно удалось только к утру воскресенья. Жертв не было, но предприниматели-арендаторы помещений понесли огромный ущерб.

После этого случая глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к специалистам Госпожнадзора с просьбой провести внеплановые проверки всех торговых центров на территории города на предмет пожарной безопасности. Свои рейды готовятся провести и прокуроры

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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