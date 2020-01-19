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19.01.2020 06:40
Рубрика: В мире

Ученые сообщили о новых заразившихся "китайским" коронавирусом

В Китае еще у 17 человек обнаружили вирус, вызывающий пневмонию нового типа.

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
Японский врач рассказал, как защититься от нового коронавируса

Трое заболевших - в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков города Ухань. Всего же выявлено 62 случая заражения коронавирусом, 19 человек получили необходимую помощь и уже выписаны из больницы. Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии.

Через неделю специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Десятого января один из заболевших скончался.

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