Ученые сообщили о новых заразившихся "китайским" коронавирусом

В Китае еще у 17 человек обнаружили вирус, вызывающий пневмонию нового типа.

Трое заболевших - в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков города Ухань. Всего же выявлено 62 случая заражения коронавирусом, 19 человек получили необходимую помощь и уже выписаны из больницы. Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии.

Через неделю специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Десятого января один из заболевших скончался.