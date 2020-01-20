Audi привезла в Россию эксклюзивный Q5

В России стартовали продажи специальной лимитированной версии Audi Q5 ABT Edition. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "РГ".

Автомобили эксклюзивной серии получили спортивный облик благодаря специальному аэродинамическому обвесу от ABT Sportsline, который включает в себя измененные передний и задний бамперы, накладки на пороги, двери и выхлопную систему, а также спойлер на крышку багажника.

У Audi Q5 ABT Edition бензиновый турбодвигатель 2,0 TFSI мощностью 249 л. с. Он сочетается с 7-ступенчатым "роботом", машина разгоняется до "сотни" за 6,3 с. Цена на эксклюзивный кроссовер пока не объявлена, но ясно, что такой SUV обойдется дороже обычного Q5. Последний, напомним, продается в нашей стране от 3 270 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Audi.

Машины эксклюзивной серии ABT Edition будут доступны в шоу-румах дилеров Audi с февраля 2020 года. Количество автомобилей ограничено.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Audi завалит Россию новинкам. В первом квартале ожидается приезд A6 Allroad, S6 / S7 / S8, Q3 Sportback, Q7, SQ7/SQ8, а во втором квартале немецкая компания порадует нас A4, A5, RS6/RS7, RS Q8, e-tron, e-tron Sportback.

Также недавно стало известно, что немецкая марка пропустит автосалон в Нью-Йорке.