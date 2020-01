Эксперты назвали сто лучших фильмов XXI века

Очередной список лучших - на этот раз от уважаемого профильного издания Empire, приводящего перечень ста лучших, по оценкам его авторов, фильмов XXI века. Где первую десятку завершает несказанно прекрасная мелодрама Софии Копполы с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон "Трудности перевода" (Lost In Translation, 2003). "Этот фильм не о том, как две души находят друг друга, он о двух незнакомцах, одиноких вместе. Почти волшебно и романтично, несмотря ни на что", - считают эксперты.

Девятое - драматическая сказка "Лабиринт фавна" (Pan's Labyrinth, 2006): "Шедевр Гильермо дель Торо - отчасти фэнтезийный, отчасти исторический военный фильм, все фантастические эпизоды которого никак не сглаживают ужас фашизма, осаждающего реальный мир".

Восьмое - "Прочь" (Get Out, 2017), социальный хоррор, ставший одной из главных жанровых сенсаций последних лет. "Благодаря острым диалогам и проницательным наблюдениям, дебютный полнометражный фильм Джордана Пила в качестве сценариста и режиссера тут же зарекомендовал его как мастера. Постановщик вскрывает скорлупу якобы либеральной Америки, чтобы разоблачить весь этот ее гнойничковый расизм, скрывающийся под "прогрессивным" фасадом. Смешивая сатиру с жанровыми приемами, Пил создал что-то действительно особенное", - уверен журнал.

Седьмое - мегакинокомикс "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018) - "кульминация кинематографической вселенной Marvel" и "самый, пожалуй, взрывной блокбастер века", считают специалисты.

Шестая строчка - "Социальная сеть" (The Social Network, 2010) Финчера, байопик про Facebook, "захватывающая и крайне современная история". Пятая - "Лунный свет" (Moonlight, 2016), который, несмотря на то, что он - кинематография, "ближе всего к поэзии - настолько эта лента концентрированно импрессионистская работа". Четвертое - "Начало" (Inception, 2010) Нолана: "новейшая классика с неоднозначным финальным поворотом".

"Темного рыцаря" (The Dark Knight, 2008) того же Нолана журнал разместил на третьей позиции - "высший класс блокбастера, высший класс комиксов и высший класс Джокера - бесконечно увлекательная интерпретация от Леджера, которая с течением времени становится все более и более знаковой".

Второе место - "Властелин колец: Братство кольца" (The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring, 2001) первая часть эпичной трилогии Питера Джексона, ставшей одним из главнейших достижений кинофэнтези.

И, наконец, первое место сотни самых важных кинофильмов века - "Безумный Макс: Дорога ярости" (Mad Max: Fury Road, 2015). "Ничто в Fury Road не является проходным или посредственным - это бескомпромиссное произведение искусства", - настаивает издание.

Список всех лент, с аннотациями и иллюстрациями, - здесь.